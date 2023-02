VIDEO. Imagini groaznice! Pământul s-a „crăpat” pe sute de kilometri după cutremurele care au lovit Turcia

Noi imagini arată amplitudinea cutremurelor din Turcia care au lovit Turcia cu puține zile în urmă. Într-o postare video se vede o falie lungă de kilometri și adâncă de zeci de metri.

O nouă înregistrare video arată ruperea scoarței terestre în provincia Hatay, Turcia, în urma cutremurelor, potrivit Ziarul Național.

New video of the earth’s crust breaking in Hatay Province, Turkey after the earthquakes. pic.twitter.com/YkMGseAlgz

— Trollstoy (@Trollstoy88) February 19, 2023