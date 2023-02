VIDEO. În plin război în Ucraina, Rusia dezvelește un nou bust al dictatorului Stalin pentru a comemora victoria sovietică împotriva Germaniei naziste

Miercuri, un nou bust al dictatorului sovietic Iosif Stalin a fost dezvelit în orașul Volgograd din sudul Rusiei, fostul Stalingrad, în ajunul celei de-a 80-a aniversări a victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste din acest oraș, relatează Times of Israel.

Astfel, în imaginile difuzate se arată adolescenți îmbrăcați în uniforme în stil militar care au dat jos capacele albe de pe busturile lui Stalin și a doi comandanți militari sovietici înainte ca coșuri cu flori roșii să fie depuse lângă statui.

🤝In the center of Volgograd, on the eve of the anniversary of the victory in the Battle of Stalingrad, monuments to Stalin, Vasilevsky and Zhukov were inaugurated. pic.twitter.com/29FHIWBR1b

— DAVID ÉIRE – Ireland for the Irish! (@DAVIDOD50) February 1, 2023