VIDEO/ Incident dramatic pe aeroportul din Costa Rica. Un avion cargo s-a rupt în două

Incident dramatic pe aeroportul Juan Santamaria din Costa Rica. Un avion cargo, care a trebuit să aterizeze de urgență, a derapat de pe pistă și s-a rupt în două. Din fericire, echipajul nu a fost rănit.

Aeronava DHL decolase de pe Juan Santamaria cu destinația Guatemala, când a trebuit să revină din cauza unei defecțiuni tehnice la sistemul hidraulic. Când a aterizat, aeronava a alunecat de pe pistă și a căzut, rupându-se în două.

Compania DHL a anunțat că va face și ea o investigație cu autoritățile relevante pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Operatorul aeroportuar Aeris a declarat că aeroportul aflat la periferia capitalei San Jose, a fost redeschis la ora locală 15.30, la aproximativ cinci ore după accident și cu câteva ore mai devreme decât se aștepta.

Aproximativ 8.500 de pasageri și 57 de zboruri comerciale și de marfă au fost afectate de închidere, a spus Aeris.

Video footage of the DHL Boeing 757 Freighter just as it skidded off the runway at SJO.

Read more at AviationSource!https://t.co/63ONa6oRCD

Source: Unknown#DHL #JuanSantamariaAirport #AvGeek #Crash #Accident pic.twitter.com/EI9ew6YVXN

— AviationSource (@AvSourceNews) April 7, 2022