VIDEO. Jurnalistul Andrzej Poczobut, un reprezentant al minorităţii poloneze în Belarus, judecat cu uşile închise la Grodno, un oraş care a făcut parte din Polonia în perioada 1019-1939, după ce a îndeamnat la impunerea unor sancţiuni internaţionale Minskului

Procesul – cu uşile închise – al jurnalistului belarus Andrzej Poczobut, un reprezentant al minorităţii poloneze, a început luni, 16 ianuarie, în Belarus, în toiul unei reprimări a criticilor preşedintelui belarus Aleksandr Lukaşenko şi unor tensiuni între Minsk şi Varşovia, relatează AFP și News.ro.

Însărcinatul cu afaceri ai diplomaţiei poloneze la Minsk, Marcin Wojciechowski, declară că acest proces a început la Grodno, în vestul Belarusului, un oraş care a făcut parte din Polonia în perioada 1019-1939 -, în care trăieşte o importantă minoritate poloneză, considerat un bastion al opoziţiei belaruse.

ÎNDEMN LA SANCŢIUNI

Andrzej Poczobut, în vârstă de 49 de ani, este judecat din cauză că a îndemnat la impunerea unor sancţiuni internaţionale Belarusului şi ”incitare la ură”.

Acesta riscă 12 ani de închisoare.

Polish journalist Andrzej Poczobut is being tried in Hrodna today. He is accused of calling for sanctions and inciting hatred. Poczobut faces from 5 to 12 years of imprisonment.

— Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) January 16, 2023