VIDEO. Kievul a anunuțat distrugerea unui sistem rusesc de apărare antiaeriană din Crimeea

Serviciul militar de informaţii al Ucrainei a anunţat distrugerea unui sistem rusesc de apărare antiaeriană S-400 ”Triumph” amplasat pe teritoriul peninsulei Crimeea, transmite Agerpres.

”În urma exploziei, sistemul, rachetele asociate şi personalul care-l deservea au fost complet distruse”, a anunţat miercuri serviciul de informaţii.

Imagini obţinute de la drone care prezintă urmările exploziei produse la Tarchankut, în extremitatea vestică a peninsulei, au fost date publicităţii. Imagini ale unui nor format după o explozie de proporţii au fost postate şi pe reţelele de socializare.

⚡️Russian #S400 system destroyed in temporarily occupied #Crimea, Ukraine’s Intelligence reported.

An explosion occurred near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut, destroying a Russian long- and medium-range S-400 Triumph air defense system. The system itself, its missiles… pic.twitter.com/jBx9VTbl64

— KyivPost (@KyivPost) August 23, 2023