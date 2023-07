VIDEO. Kim Jong Un a supervizat alături de Șoigu o paradă militară la care Phenianul şi-a etalat noile rachete şi drone

Kim Jong Un a supervizat o paradă militară la Phenian, la care regimul nord-coreean şi-a etalat noile drone de atac şi rachete balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, cu ocazia împlinirii a 70 ani de la armistiţiul care a pus capăt Războiului Coreei (1950-1953), paradă la care au asistat delegaţiile chineză şi rusă, relatează vineri AFP şi Reuters, citând agenţia de stat nord-coreeană, potrivit G4media.

„Avioane de recunoaştere strategice fără pilot şi drone de atac multifuncţionale, nou dezvoltate şi produse au zburat în timpul demonstraţiei, rotindu-se deasupra pieţei” Kim Ir Sen, a indicat agenţia de presă de stat Korean Central News Agency.

A video played during state TV coverage of North Korea’s military parade Thursday shows a shirtless soldier using his head to hammer a nail into a tree trunk pic.twitter.com/exwfNgIlJU

— NK NEWS (@nknewsorg) July 28, 2023