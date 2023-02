VIDEO. Kremlinul e disperat! Propaganda rusă a scos pensionarii „la luptă” împotriva tancurilor Leopard

O nouă înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare rusești arată o pensionară care ia atitudine împotriva livrărilor de tancuri Leopard promise de Occident Ucrainei.

„Notoriile ”Brigăzi ale lui Putin” au răspuns la decizia Germaniei de a furniza Ucrainei tancuri Leopard”, notează sarcastic jurnalistul Francis Scarr de la BBC, acesta explicând că pe desenul cu mâna care „împinge din spate” fotografia cu tancul Leopard scrie „mâna Washingtonului”, scrie Hotnews.

The writing says ‘Washington’s hand’ and ‘Leopard’ pic.twitter.com/X6mz9lhmVA

The notorious ‘Putin’s brigades’ have responded to Germany’s decision to supply Ukraine with Leopard tanks

„Brigăzile lui Putin” sunt o referire la grupurile de pensionari naționaliști din Rusia care îl susțin necondiționat pe liderul de la Kremlin, filmând ocazional înregistrări video „patriotice” de acest fel.

Într-o altă filmare din luna octombrie a anului trecut un grup de pensionari ruși îl acuza pe președintele american Joe Biden că se pregătește să folosească arme nucleare tactice în Ucraina.

„Putin’s brigades” accused Biden of wanting to make a nuclear strike on Ukraine.

By the way, they could consult with @elonmusk for ideas about their next video. pic.twitter.com/MqVtl2jZwS

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2022