VIDEO. Limuzina Patriarhului Kiril, implicată într-un accident. O persoană a fost rănită

Limuzina Aurus atribuită Patriarhului Kirill al Rusiei a fost implicată într-un accident în centrul Moscovei, în această dimineață, în jurul orei 6:30, scrie publicația rusă Baza.

În urma accidentului, o persoană a fost rănită, dar a refuzat spitalizarea.

Deocamdată nu se știe dacă însuși șeful Bisericii Ortodoxe Ruse se afla în mașină.

In the morning, the Aurus car got into an accident in the center of Moscow. According to preliminary data, the car is assigned to Patriarch Kirill – the Russian Telegram channel Baza.

The accident occurred at 6:30 am Moscow time at the intersection of Prospekt Mira and Bolnichny… pic.twitter.com/MBjU3IWlwF

