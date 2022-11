VIDEO. Lovituri cu toate armele ale ucrainenilor împotriva unei coloane blindate rusești. O unitate de pușcași marini ruși, decimată în Donețk

O nouă înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare arată cum soldații ucraineni au aruncat în luptă toate armele într-un atac împotriva unei coloane blindate a armatei ruse din regiunea Donețk.

Înregistrarea video remarcabilă arată cum două tancuri rusești T-72B3 și trei vehicule de luptă a infanteriei BMP-2 au fost avariate după ce au trecut peste mine și au fost lovite cu artilerie și lansatoare antitanc de către Brigada 72 de Infanterie Mecanizată a Kievului.

#Ukraine: Two Russian T-72B3 tanks and three BMP-2 infantry fighting vehicles were damaged by artillery, anti-tank launchers and landmines of the 72nd Mechanized Brigade near Pavlivka, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/MzORSa1BCg — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 7, 2022

Atacul a avut loc în apropierea localității Pavlivka din regiunea Donețk, aceasta aflându-se în sud-vestul regiunii, la mare distanță de luptele din jurul orașului Bahmut unde armata rusă își continuă singura ofensivă pe scară largă pe care o mai încearcă în prezent în Ucraina.

Însă în ultimele zile lupte puternice au erupt și în jurul satului Pavlivka, și alte înregistrări video apărute pe rețelele de socializare atestând acest lucru.

Pavlivka 🇺🇦 (Donetsk Oblast)

The occupiers tried to advance into Pavlivka, but were ambushed by the AFU troops.

One tank was hit. The second tank withdrew, as did the crew of the first tank. pic.twitter.com/d9ioi6Cc8B — Tarmo 🇨🇿 🇺🇦 🇪🇺 NAFO (@TarmoFella) November 7, 2022

O unitate de pușcași marini ruși, decimată în Donețk

Nu este întru totul clar ce încearcă forțele rusești să obțină cu acțiunile ofensive de aici, o posibilitate fiind ca ele să fie folosite pentru atragerea unor forțe ucrainene din zona orașului strategic Bahmut aflat în nord-estul regiunii Donețk.

Însă mai mulți blogeri militari ruși cu sute de mii de urmăritori vorbesc de pierderi grele înregistrate în timpul atacurilor, unii dintre aceștia acuzând că două brigăzi de pușcași marini, Brigada 155 și Brigada 40, au înregistrat mai multe victime decât în timpul ambelor războaie cecene.

Potrivit unor informații distribuite pe rețelele de socializare rusești, Brigada 155 de Pușcași Marini a Rusiei ar fi suferit 300 de pierderi în doar 4 zile de lupte, un număr uriaș pentru orice unitate, cu atât mai mult una de elită.

O scrisoare atribuită militarilor din această unitate a fost pe larg distribuită pe rețelele de socializare din Rusia, aceasta acuzând comandanții locali că au trimis trupele într-o ofensivă de „neînțeles” doar pentru a obține prime.

Pușcașii marini afirmă de asemenea că și-au pierdut jumătate din vehiculele de luptă în timpul atacurilor și cer guvernatorului regiunii din care provin să facă demersuri pentru înființarea unei comisii de anchetă, independentă de ministerul rus al Apărării.

Ei și-au exprimat neîncrederea în acesta, afirmând că unul dintre cei doi comandanți responsabili de situație este protejat personal de Valeri Gherasimov, șeful Statului Major Rus.

And here is the letter itself from the 155th Marine Brigade that is on everyone’s lips today. The brigade was ordered to advance to Uhledar via Pavlivka. They mention 300 casualties (dead and wounded) in just 4 days, and these are marines. pic.twitter.com/25ivCkRJPI — Dmitri (@wartranslated) November 6, 2022

Sursa: Hotnews.ro

