VIDEO. „Măcel” printre blindate: Tancurile rusești sar în aer unul după altul în ofensiva rusească de la Avdiivka

Forțele ruse duc de mai multe zile un adevărat asalt în zona Avdiivka, o localitate semi încercuită la nord de Donețk, dar s-au lovit de o rezistență puternică din partea ucrainenilor. Imaginile apărute în ultimele zile arată cum zeci de blindate și tancuri au fost efectiv spulberate de mine și rachete ghidate lansate de ucraineni, scrie Hotnews.ro.

Imaginile video publicate pe rețelele sociale arată un adevărat măcel printre unitățile blindate ale rușilor care încearcă să înainteze spre Avdiivka.

Repelling Russian attacks on Avdiivka. Video by the 110th brigade of Ukraine.

Avdiivka, repelling Russian attack. By the Special Operations Forces of Ukraine.

Avdiivka, repelling Russian attack. By the Special Operations Forces of Ukraine.

Avdiivka, some more Russian tank losses during ongoing Russian attack attempts.

Previously undocumented Russian losses:

-1xT-80BVM obr.2022

-1xT-72B3M obr.2022

-1xT-72B3M

Avdiivka, some more Russian tank losses during ongoing Russian attack attempts.

Previously undocumented Russian losses:

-1xT-80BVM obr.2022

-1xT-72B3M obr.2022

-1xT-72B3M

-1xT-72B

Cadrele video surprinse din dronă de ucraineni arată cum blindat după blindat și tanc după tanc sunt aruncate în aer fie de către minele antitanc instalate pe front, fie de atacuri directe cu muniții ghidate lansate de ucraineni.

De asemenea, alte blindate sunt scose din uz chiar și de drone care aruncă grenade din aer.

Pierderi uriașe pentru ruși la Avdiivka

Ultima estimare ucraineană a pierderilor rusești arată că numai ieri rușii ar fi pierdut 790 de soldați, 16 tancuri și 55 de alte blindate de luptă, marea majoritate din zona Avdiivka.

Dar nu e singura zi cu pierderi așa mari.

Vineri armata ucraineană susținea că rușii au avut pierderi uriașe în ziua de joi: 1380 soldați, 55 de tancuri, 120 de alte blindate de luptă, 29 de piese de artilerie, 4 lansatoare multiple de rachete și 33 de alte vehicule.

Cu o zi înainte, rușii ar fi pierdut alte 11 tancuri și 17 blindate.

Și nu sunt doar aceste zile, în urmă cu o săptămână estimările ucrainene vorbeau tot de zeci de tancuri și blindate pierdute zilnic, unele fiind confirmate și independent de diferite conturi de OSINT.

Zelenski: „În aceste zile, pierderile ruseşti sunt cu adevărat impresionante, genul de pierderi de care Ucraina are nevoie”

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a vizitat vineri, 20 octombrie, regiunea sudică Herson, unde a discutat cu comandanţi militari de rang înalt despre situaţia de acolo şi din jurul oraşelor Avdiivka şi Kupiansk, unde forţele ruse şi-au intensificat atacurile în ultimul timp şi unde pare să se fi mutat centrul de greutate al luptelor pe măsură ce se apropie sezonul rece.

„În ceea ce priveşte situaţia din Herson şi din regiune, din sud în general, precum şi din regiunea Doneţk, în primul rând Avdiivka, sunt recunoscător tuturor băieţilor noştri care ţin linia şi distrug ocupantul zi de zi. În aceste zile, pierderile ruseşti sunt cu adevărat impresionante şi este exact genul de pierderi de care Ucraina are nevoie”, le-a spus Zelenski compatrioţilor.

De asemenea, el a dat asigurări că se lucrează la consolidarea apărării aeriene şi a muţumit liderilor din comunitatea intenţională care ajută Ucraina în acest sens.

