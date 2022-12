VIDEO. Militarii ucraineni au distrus o rachetă de croazieră cu sisteme antiaerian Gepard. „Calitatea germană în acțiune”

O înregistrare video publicată pe contul de Telegram al publicației Ukraine 24/7 prezintă o reușită a militarilor ucraineni, care distrug rachete de croazieră rusești de către un sistem antiaerian Gepard, scrie Adevarul.

Sistemul antiaerian este de fabricație germană, și a fost furnizat Ucrainei de către Germania în vara acestui an.

În înregistrare se poate observa cum blindatul antiaerian trage o rafală care nimerește, după câteva secunde, racheta și provoacă explozia acesteia. „Este! S-a făcut contactul! Racheta e gata!”, a spus un militar ucrainean.

#Ukraine: The first footage of a German-supplied Flakpanzer Gepard SPAAG in use with Ukrainian forces appeared today, seen shooting down an incoming Russian cruise missile using its two 35mm autocannons. pic.twitter.com/3L58ycJY8C

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 5, 2022