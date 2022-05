VIDEO/ Momentul în care o dronă kamikaze a rușilor atacă o poziţie de artilerie ucraineană 

Rusia a publicat pe reţelele sociale imagini care surprind momentul în care o dronă kamikaze a armatei ruse atacă o poziţie de artilerie ucraineană compusă din obuziere M-777 oferite de SUA Kievului sub formă de ajutor militar.

Imaginile au fost filmate în regiunea Pidhinre din Doneţk. Drona explodează la câţiva metri distanţă între două piese de artilerie ale armatei ucrainene.

Efectul la ţintă, provocat de o încărcătură mică de exploziv, nu pare să fi provocat victime sau daune importante.

În atac, a fost folosită o dronă kamikaze Zala Kyb a armatei ruse, conform Ukraine Weapons Tracker, un cont de Twitter care, de la începutul invaziei armatei ruse în Ucraina, publică zilnic înregistrări video şi fotografii din toate sursele deschise care documentează pierderile de material şi tehnică militară ale ambelor tabere.

#Ukraine: The Russian side for the first time claimed the targeting of US-supplied M777A2 howitzers in Pidhirne, #Donetsk Oblast. Firstly, a ZALA KYB loitering munition was used, but given the distance of the impact and weak explosive payload it caused minor damage at best. pic.twitter.com/jRDWqHJuf8

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 18, 2022