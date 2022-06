VIDEO/ Năstase regretă că a contribuit la venirea la putere a Maiei Sandu: „Am greșit, iertați-mă”

Andrei Năstase își cere scuze de la cetățeni că a contribuit la venirea la putere a Maiei Sandu. Aceste declarații au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la N4.

„Eu cred că lumea s-a lămurit și cu Marian, și cu Alaiba, și cu toți. Tot merg pe drum, tot mai în glumă, mai în serios îmi spun ”tu ai adus-o” și îmi arată din deget. Da, domnule, eu am adus-o, am greșit, iertați-mă. Am greșit, dar în acele circumstanțe eram obligat”, a declarat Năstase.