VIDEO. ”Nu furnizaţi armament agresorului rus”, cere Scholz Chinei, înainte să fie primit de Biden la Casa Albă

Germania şi ”alţi parteneri” poartă discuţii cu Ucraina pe tema ”unor angajamente viitoare în domeniul securităţii faţă de Ucraina”, a anunţat joi, 2 martie, cancelarul geman Olaf Scholoz, care cere Chinei să nu furnizeze armament Rusiei, relatează AFP.

Scholz a lasat un apel către China, suspectată de către Statele Unite de faptul că vrea să livreze armament Rusiei.

”Mesajul meu către Beijing este clar: folosiţi-vă influenţa la Moscova pentru a cere retragerea trupelor ruse”, a cerut liderul german.

„Meine Botschaft an Peking ist klar“ – Bundeskanzler Olaf Scholz wendet sich in seiner Regierungserklärung zur „Zeitenwende” im Bundestag auch an China. pic.twitter.com/FRe2Yn7zp9

— Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) March 2, 2023