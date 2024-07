VIDEO O criză transformată în oportunitate. Cum l-a determinat Donald Trump pe gigantul Xiaomi să construiască prima sa mașină electrică

O decizie a administraţiei Trump de a sancţiona compania chineză Xiaomi, la începutul lui 2021, a fost catalizatorul hotărârii companiei de a construi prima sa maşină electrică, a declarat directorul general Lei Jun, citat de Reuters, scrie news.ro.

Cel mai bine cunoscută pentru smartphone-urile şi electrocasnicele sale, Xiaomi a intrat anul acesta pe piaţa aglomerată de vehicule electrice din China, ca parte a strategiei sale de diversificare a portofoliului de produse. Vorbind la un eveniment anual la Beijing, vineri, Lei a spus că Xiaomi a început să ia în considerare realizarea unui vehicul electric după ceea ce el a numit ”un accident”, un anunţ din ultimele zile ale administraţiei Trump care a plasat compania chineză pe o listă de sancţiuni din SUA.

„Am primit un telefon de la un prieten care spunea că am fost sancţionaţi. A fost ca un impuls din senin”, a spus Lei, care a adăugat că Xiaomi a convocat o şedinţă de urgenţă a consiliului de administraţie în acea zi, care a început lupta pentru a dezvolta o maşină electrică. „Dacă nu ar fi fost impactul uriaş al sancţiunilor neaşteptate ale SUA, nu am fi pătruns neaşteptat în industria complexă de automobile”, a spus Lei, care şi-a dezvoltat o celebritate în China pentru prezentări de produse, transmise în direct.

Evenimentul de vineri, la care Lei a detaliat încercarea Xiaomi de a lansa un EV care să atragă cumpărătorii de la Tesla şi mărci de lux consacrate precum BMW, Audi şi Mercedes, a fost transmis la peste 1,5 milioane de oameni, pe platforma chineză de socializare WeChat. Xiaomi a contestat sancţiunile din 2021 în instanţa federală şi a câştigat o anulare a acţiunii care ar fi restricţionat investiţiile americane, în luna mai a acelui an. Până atunci, Lei a spus că a lansat dezvoltarea a ceea ce a devenit SU7, un vehicul electric sportiv, asemănător Porsche, al cărui preţ începe de la sub 30.000 de dolari.

