VIDEO. O mașină a intrat într-un consulat chinez din SUA: Șoferul, împușcat mortal de polițiști

Poliţia din San Francisco a împuşcat mortal o persoană acuzată că a intrat cu maşina în consulatul chinez luni după-amiază, au anunţat oficiali americani citaţi de Agerpres.

Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au descoperit că vehiculul cu care a fost comis atacul se oprise în holul consulatului. În imaginile filmate de martori şi de posturile locale de televiziune se poate vedea un autoturism Honda albastru cu plăcuţe de înmatriculare din California în interiorul clădirii, în timp ce mai mulţi oameni fug pe o uşă din apropiere.

🚨#BREAKING: New footage shows the moment after the Car crashes into the Chinese Consulate

⁰📌#SanFrancisco | #California

Brand new footage shows the moments after a suspect drove their car and crashed into the Chinese Consulate in San Francisco, California. In the video,… pic.twitter.com/YqbkLsnWCO

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) October 10, 2023