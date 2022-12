VIDEO. O mașină ”folosită de ruși” a fost aruncată în aer în centrul orașului Melitopol, ocupat de Rusia

Vineri, un autoturism a fost aruncat în aer în centrul orașului Melitopol din regiunea Zaporojie, la ora actuală ocupat de ruși, transmite Ukrainska Pravda și TASS. De asemenea, informația a fost confirmată și de primarul ucrainean Ivan Fedorov și Vladimir Rogov, un oficial regional pro-rus. Deocamdată, nu este clar care este numărul victimelor și starea acestora.

„A avut loc o explozie puternică în centrul orașului Melitopol. Potrivit martorilor oculari, o mașină folosită de ruși a explodat. În ceea ce privește pasagerii și starea lor, informațiile sunt în curs de clarificare!”, a scris Ivan Fedorov, primarul Melitopolului.

Vladimir Rogov, un oficial instalat de Moscova în partea ocupată de Rusia din regiunea Zaporojie, a scris pe Telegram că potrivit informațiilor preliminare, la ora 12:13, o mașină a fost aruncată în aer în centrul orașului Melitopol, la intrarea în Parcul Gorki.

Ulterior, pe rețelele de socializare au început a circula clipuri video și fotografii la locul exploziei, în timp ce unele surse rusești susțin că „sabotorii au aruncat în aer o mașină în care se aflau două persoane din serviciile speciale rusești. Ambii au fost grav răniți, unuia dintre ei i-a fost smuls un membru”, însă informațiile nu au fost confirmate de niciun oficial momentan.

There was an explosion in Melitopol, a car was blown up. According to Russian sources, “saboteurs blew up a car where two persons of Russian special services were driving. Both were seriously injured, one of them had a limb torn off.” pic.twitter.com/N65ie2hzvg

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 23, 2022