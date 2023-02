VIDEO. O uzină de drone militare din Letonia a luat foc: Producea arme pentru pentru ţări membre NATO și pentru armata Ucrainei

Marți după-amiază, o uzină de drone militare din Letonia care aparţine companiei americane Edge Autonomy. 50 de pompieri și nouă autocisterne au intervenit pentru stingerea incendiului foarte violent.

Uzina, care se află într-o suburbie a capitalei letone Riga, construiește drone pentru țările membre NATO și pentru Ucraina, transmite AFP.

”Un incendiu cu grad ridicat de risc s-a declanşat în hala de producţie, provocând degajări importante de fum ce pot fi nocive pentru sănătate”, au transmis pe Twitter serviciile de pompieri.

#Latvia, a #fire broke out in a factory of the #EdgeAutonomy company, in Latvia. The company produces #drones, including for the Armed Forces of #Ukraine. The flames broke out, specifically, in #Marupe (near #Riga) pic.twitter.com/nWD5PrsoUZ

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) February 7, 2023