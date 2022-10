VIDEO. Ocupanții ruși au bombardat un loc de joacă din Kiev. Un crater uriaș s-a format lângă tobogane și leagăne

Luni dimineața, 10 octombrie, un loc de joacă din centrul Kievului a fost bombardat de ruși. Pe rețelele sociale au fost distribuite imagini cu un crater uriaș format după explozie iar în apropiere se văd tobogane și leagăne.

This is *right* in the centre of Kyiv, beside a busy park at exactly the time when people were rushing to work. No confirmation yet on number of fatalities.

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 10, 2022