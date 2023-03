VIDEO. Orașul Bahmut ”ar putea cădea în zilele următoare”, avertizează șeful NATO la o reuniune a miniştrilor europeni ai Apărării la Stockholm

Oraşul Bahmut, situat în estul Ucrainei, aflat în centrul unor confruntări armate aprige de mai multe luni şi ameninţat cu încercuirea totală de către ocupanții ruși şi grupul de mercenari Wagner, ar putea să cadă ”în zilele următoare”, avertizează miercuri, 8 martie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relatează AFP.

”Nu putem exclude ca Bahmutul să cadă, până la urmă, în zilele următoare”, a declarat șeful NATO în marja unei reuniuni a miniştrilor europeni ai Apărării la Stockholm.

⚡️ Artyomovsk-Bakhmut, Donetsk Republic (ex-Ukraine) may eventually fall in the coming days – NATO Chief Stoltenberg.

🗣 We should not underestimate Russia, we must continue to provide support to Ukraine – Stoltenberg.

Via Intel Republic pic.twitter.com/Gv9weIzDUV

— Rahini (@rahini1207) March 8, 2023