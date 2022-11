VIDEO. Până și soldații din Daghestan se plâng de dotările din armata rusă : „Uitați-vă cu ce trebuie să mergem la atac!”

Și soldații din Daghestan, provincia din sudul Rusiei care a înregistrat printre cele mai mari pierderi în timpul războiului din Ucraina, au început să se plângă de echipamentele militare primite de la Moscova, transmite Hotnews.

„Acesta este grupul meu de asalt pregătindu-se pentru o misiune. Trebuie să atacăm cu asta. Cu aceste căști de constructori”, arată unul dintre soldații daghestanezi într-o înregistrare video distribuită pe rețelele de socializare.

Dagestani assault group fighters are not satisfied with the equipment provided, they have to buy it with their own money. They made an appeal hoping the Russian officials will see it. pic.twitter.com/gHL1GJldAu

