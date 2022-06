VIDEO/ Patriarhul Kiril, nou elogiu adus soldaților ruși: Dau dovadă de un curaj și un spirit de sacrificiu

„Soldații ruși dau dovadă de un curaj și un spirit de sacrificiu uimitoare în operațiunea militară specială din Ucraina și Donbas, iar totul vine dintr-un simț moral interior”, a susținut Patriarhul Kirill potrivit Nexta. Astfel, Kirill a lăudat armata Moscovei, acuzată de crime de război în Ucraina.

De-a lungul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina, susținut de biserica ortodoxă a Rusiei, Kirill a avut mai multe mesaje de elogiere a militarilor ruși.

🤡Patriarch #Kirill: „#Russian servicemen during the special military operation in #Ukraine and #Donbas show amazing examples of courage and self-sacrifice, and it all comes from their ‘inner moral sense’…”. pic.twitter.com/nIO6Cg98Ee

