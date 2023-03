VIDEO. Patru civili, uciși într-un atac aerian rus în regiunea Liov, anunță guvernatorul regiunii

Cel puţin patru civili – doi bărbaţi şi două femei – au fost ucişi într-un atac aerian rus în regiunea ucraineană Liov, joi, 9 martie, anunţă guvernatorul regiunii Maksim Kozîţki, în bombardamente masive în întreaga Ucraină, relatează AFP.

Astfel, o rachetă rusească a căzut într-un cartier rezidenţial în districtul Zolociv, unde a distrus trei case, precizează într-o postare pe Telegram, Maksim Kozîţki.

”Molozul este pe cale să fie înlăturat. Alte persoane s-ar putea afla dedesubt”, afirmă el.

Four killed in Lviv region as a result of Russian missile attack. In Zolochiv, the rocket fell on residential buildings. There may be other people under the rubble. pic.twitter.com/e8J0bRMmCs

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 9, 2023