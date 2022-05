VIDEO/ Pentru a-și putea îngropa morții în Mariupol, rușii îi forțează pe ucraineni să declare că oamenii au fost uciși de armata ucraineană

Mariupol este acum un oraș al fantomelor”, spune un consilier al primarului orașului-port distrus de către ocupanții ruși și aflat acum în mâinile lor. El spune că cel puțin 22.000 de locuitori au fost uciși în cele trei luni de război, iar pentru a-și putea îngropa morții locuitorii orașului ar fi forțați de către ruși să declare că oamenii au fost uciși de către soldații ucraineni.

Petro Andriușcenko, consilierul primarului din Mariupol, care a fugit pe teritoriul controlat încă de ucraineni, a spus la CNN că în baza datelor culese de administrația locală cel puțin 22.000 de locuitori ai orașului au fost uciși în cele trei luni de război.

Însă, el crede că cifra este mult mai mare, mulți dintre cei rămași în „orașul fantomelor” temându-se să vorbească.

Andriușcenko afirmă că oamenii au probleme mari să își îngroape morții ale căror cadavre au putut fi recuperate, rușii obligându-i să ducă la morgă trupurile neînsuflețite și să se înregistreze video declarând că decedatul a fost ucis de armata ucraineană.

„Mariupol a fost aruncat înapoi în Evul Mediu. Este beznă în oraș. Singurele lumini sunt de la trupele ruse și patrulele rusești. Peste tot este miros de moarte și miros de foc”, a spus el.

