VIDEO. Politico: Rusia ar fi pierdut o întreagă brigadă de elită în apropiere de Vuhledar, un oraș minier din Donețk

În timp ce Rusia testează liniile defensive ale Ucrainei înaintea unei ofensive așteptate, este posibil să fi pierdut o întreagă brigadă de elită a infanteriei navale 155 în timp ce lua cu asalt Vuhledar, un oraș minier din regiunea Donețk, transmite Politico.

„Un număr mare de forțe inamice, inclusiv personalul de comandă, au fost distruse în apropiere de Vuhledar și Mariinka în regiunea Donețk”, a declarat pentru sursa citată Oleksii Dmitrașkivski, șeful centrului de presă unit al districtului Tavriski al forțelor de apărare ucrainene. „În plus, în ultima săptămână, inamicul a pierdut aproximativ 130 de unități de echipament, inclusiv 36 de unități de tancuri”.

De asemenea, ocupanții ruși pierdeau150-300 de pușcași marini pe zi în apropiere de Vuhledar, a declarat Dmitrașkivski. El a estimat că brigada cuprindea în total aproximativ 5.000 de soldați, ai căror membri au fost uciși, răniți sau luați prizonieri.

Eșecurile tactice rusești din jurul Vuhledar au slăbit probabil și mai mult convingerea comunității ultranaționaliste rusești că forțele Moscovei sunt capabile să lanseze o operațiune ofensivă decisivă, a raportat Institutul pentru Studiul Războiului în ultima sa actualizare. Bloggerii militari pro-Kremlin au deplâns pierderile uriașe și au criticat comandamentul rus pentru trimiterea trupelor de elită în atacuri frontale.

Pușcașii marini ucraineni au publicat, de asemenea, o înregistrare video cu trupele rusești care intră în panică și se îngrămădesc pe un câmp de luptă în apropiere de Vuhledar. „Duceți-vă și faceți un cimitir! Doamne, prima coloană a mers acolo și a sărit în aer, iar apoi a doua a mers exact pe același traseu”, pot fi auziți artileriștii ucraineni spunând în timp ce îi privesc pe ruși apropiindu-se de Vuhledar.

„Brigada 155-a a trebuit deja să fie redistribuita de trei ori. Prima dată după Irpin și Bucea; a doua oară când au fost înfrânți lângă Donețk – s-au refăcut din nou. Iar acum, aproape întreaga brigadă a fost deja distrusă lângă Vuhledar”, a declarat Dmitrașkivski.

Comunitatea militară și naționalistă rusă a întâmpinat cu durere înfrângerea de lângă Vuhledar. Institutul pentru Studiul Războiului a relatat că recentele imagini cu asalturile rusești eșuate de lângă Vuhledar i-au împins pe unii bloggeri militari ruși să ceară procese publice împotriva ofițerilor de rang înalt, deoarece aceștia continuă să repete aceleași greșeli.

Înfrângerea a avut loc la doar câteva zile după ce ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a raportat despre o „ofensivă de succes lângă Vuhledar”. Ministerul ucrainean al Apărării i-a trolat pe ruși prin postarea unui videoclip cu o coloană militară rusă distrusă în zonă.

russian defense minister Shoigu: „Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully.”

Fostul comandant paramilitar rus Igor Girkin, condamnat la închisoare pe viață în contumacie pentru doborârea zborului de pasageri MH17 în 2014, i-a numit pe generalii ruși „niște idioți” care „nu învață din propriile greșeli”.

În blogul său militar de pe Telegram, Girkin, care folosește pseudonimul Igor Strelkov, s-a făcut ecoul criticilor continue ale comunității militare rusești față de comandanți. El a confirmat că forțele rusești de lângă Vuhledar au fost nevoite să avanseze în coloane motorizate și de tancuri pe drumuri înguste și au sfârșit prin a se îngrămădi.

„Artileria ucraineană trage cu o precizie excepțională. Au fost pierdute peste 30 de unități de vehicule blindate. Zeci de tanchiști au fost uciși. Au murit și mai mulți pușcași marini, membri ai forțelor speciale și pușcași motorizați”, a declarat Girkin. „Toate aceste pierderi s-au dovedit a fi „unilaterale” – ucrainenii i-au împușcat pe atacatori ca într-un poligon de tragere.”

Girkin a descris în mod pesimist înfrângerea de lângă Vuhledar ca fiind sfârșitul ofensivei armatei ruse pe întregul front din Donețk.

Totuși, ucrainenii nu se grăbesc să sărbătorească victoria, deoarece forțele rusești continuă să ia cu asalt pozițiile ucrainene din apropierea Vuhledar, Avdiivka și Bahmut, unde ucrainenii se pregătesc pentru lupte de stradă.

„Mi-aș dori ca armele de la partenerii noștri să vină mai repede, deoarece acest lucru ne-ar da posibilitatea nu numai să ne protejăm și să ținem atacurile, ci și să le împingem în cele din urmă afară de pe teritoriul nostru”, a declarat Dmytrashkivskyi.

Ukrainian defenders destroyed Russian armoured columns advancing in the Vuhledar direction.

The Russians are now launching infantry-only, “meat wave”

assaults using cannon fodder (mobiks and prisoners). pic.twitter.com/ng5LSIDWNt

— Michael MacKay (@mhmck) February 12, 2023