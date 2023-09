VIDEO. Premierul Albaniei, glume care îl vor enerva la culme pe Putin: A sunat familia lui Prigojin

Premierul Albaniei, Edi Rama, a făcut o serie de glume pe seama lui Vladimir Putin, după moartea lui Evhgheni Prigojin. Edi Rama a spus că Vladimir Putin a sunat familia lui Prigojin pentru a-și exprima condonleanțele, dar pentru că era pe alt fus orar, avionul nu decolase încă.

„Nu știu dacă ați auzit că Rusia are această negociere de a unifica fusurile orare fiindcă ei au o diferență de nouă ore între o parte a țării și cealaltă”, și-a început gluma premierul albanez la Forumul Strategic Bled din Slovenia,

„Iar prim-ministrul [rus Mihail Mișustin] a mers la Putin și i-a spus: ‘Domnule președinte, avem o problemă. Mi-am trimis familia în vacanță și i-am sunat să le spun noapte bună. Iar acolo e deja dimineață, ei sunt pe plajă. L-am sunat pe Olaf Scholz pentru a-l felicita de ziua de naștere iar el mi-a spus că a fost ieri. L-am sunat pe Xi Jinping de Anul Nou și el mi-a zis că încă e anul vechi’. Iar Putin a răspuns: ‘Da, mi s-a întâmplat și mie. Am sunat familia lui Prigojin să le spun că îmi pare rău pentru pierderea lor, dar avionul nu decolase încă’”, a glumit Edi Rama.

Albanian Prime Minister, Edi Rama, has a sense of humor which is exactly my taste. Absolutely great.#Albania #Russia pic.twitter.com/dYdPFh2unL

