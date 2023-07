VIDEO. Președintele căruia Putin i-a oferit un elicopter prezidențial, pentru a-i cumpăra susținerea: ”Această pasăre se va afla în curând pe cerul nostru”

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a oferit cadou un elicopter omologului său din Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, în contextul în care liderul de la Kremlin încearcă să obţină susţinerea liderilor africani, reuniţi într-un summit Rusia-Africa la Sankt Petersburg, relatează AFP.

Emmerson Mnangagwa face parte dintre liderii africani care participă la acest summit Rusia-Africa, de două zile, considerat un test al susţinerii lui Vladimir Putin în Africa după ce a invadat Ucraina.

”Excelenţa sa preşedintele Putin a oferit un elicopter prezidenţial excelenţei sale preşedintelui Emmerson Dambudzo Mnangagwa”, a anunţat, joi, Ministerul Informaţiilor din Zimbabwe.

In this picture collage, you are looking at the Zim1 Helicopter gifted by President Putin to President @edmnangagwa. This bird will soon be gracing our skies. pic.twitter.com/W051dQWx17

— Nick Mangwana (@nickmangwana) July 27, 2023