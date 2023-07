VIDEO. Președintele SUA l-a primit pe trimisul Papei pentru pacea în Ucraina

Preşedintele SUA, Joe Biden a primit marţi, 18 iulie, un trimis al Vaticanului pentru a evoca invazia rusă a Ucrainei şi deportarea copiilor ucraineni, a indicat Casa Albă într-un comunicat, notează Agerpres.

The Vatican continues its efforts to bring peace to war-torn Ukraine, with Cardinal Matteo Zuppi visiting the U.S. capital today. Front and center of his conversation with President Biden: children. White House Correspondent @owentjensen reports. pic.twitter.com/QTzcPvZP7v

