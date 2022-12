VIDEO. Președintele Sudanului de Sud s-a scăpat pe el în timp ce cânta imnul național. Incidentul a fost transmis în direct

În timpul unei transmisiuni în direct, la inaugurarea unui drum public din țară, preşedintele Sudanului de Sud, nu s-a mai putut abține și s-a scapăt pe el. Imaginile au devenit virale în întreaga lume.

El s-a scăpat pe el în direct. Imaginile cu gestul lui Salva Kiir Mayardit au făcut înconjurul lumii, scrie Spynews.ro.

Salva Kiir Mayardit a fost filmat în timp ce se scăpa pe el, chiar în momentul în care se cânta imnul național.

Președintele Sudanului de Sud, în vârstă de 71 de ani, conduce statul din anul 2011. Se crede că acesta suferă de o infecție a tractului urinar. Această boală este des întâlnită la bărbații de vârsta lui, potrivit presei internaționale.

Videoclipul a devenit viral în întreaga lume și a stârnit o mulțime de reacții pe internet. În timp ce unii i-au acuzat pe operatorii care transmiteau evenimentul că nu au păstrat intimitatea acestuia, alții au susținut că au făcut exact ceea ce trebuia și au fost amuzați de situație.

South Sudan President peed on his body while commissioning a road. This is what you get when you choose unhealthy criminals over healthy and competent leaders. There’s a 90% chance of this happening to Tinubu if we don’t make the right choices. So Embarrassing!

Vote Peter Obi 📌 pic.twitter.com/hzg5qlVAy6

— Chlorpheniramine #OBIdients 🇳🇬 (@VictorIsrael_) December 14, 2022