VIDEO. Președintele Ucrainei îi destituie pe toţi şefii regionali însărcinaţi cu recrutarea militară, cu scopul de a destructura un sistem de corupţie care le permite recruţilor să scape de armată

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţă vineri destituirea tuturor şefilor regionali însărcinaţi cu recrutarea militară, cu scopul de a destructura un sistem de corupţie care le permite recruţilor să scape de armată, relatează News.ro.

”Îmbogăţire ilegală, legalizarea fondurilor obţinute ilegal, profituri ilicite, transport ilegal de cealaltă parte a frontierei a recruţilor. Soluţioa noastră: îi destituim pe toţi comisarii militari”, anunţă într-o postare pe canalul său de Telegram liderul de la Kiev.

Corruption in military recruiting will be eliminated. The heads of all regional recruitment centers will be fired and replaced by brave warriors who have lost their health on the frontlines but have maintained their dignity. The decision was approved at today's NSDC meeting. pic.twitter.com/4nhgyBXzsr

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 11, 2023