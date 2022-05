VIDEO/ Propaganistul Kremlinului cere ca războiul din Ucraina să treacă la modul „turbo”: „Oamenii sunt dispuși să își cheltuiască proprii bani”

Propagandistul principal al Kremlinului, Vladimir Soloviov, afirmă că Rusia își va îndeplini obiectivele în Ucraina dacă președintele rus Vladimir Putin ordonă ca „operațiunea militară specială” să treacă la modul „turbo”.

După o introducere în care se declară profund impresionat de numărul rușilor care au participat la manifestațiile de „Ziua Victoriei” în al Doilea Război Mondial, Soloviov afirmă că „este clar că dacă este luată decizia și trecem de la operațiunea militară specială la o operațiune militară ne vom putea atinge obiectivele”, scrie Hotnews.ro.

Acesta amintește că „demilitarizarea” și „denazificarea”, precum și „libertate” pentru Donbas, se numără printre obiectivele pe care Rusia pretinde că le are în Ucraina, și totodată a ținut să sublinieze că obiectivul „ambițios”, anunțat pe 15 decembrie, este asigurarea securității Rusiei.

Interesting from Vladimir Solovyov tonight:

He says the huge Victory Day turnout was „such a mandate” for Putin that he can count on Russians’ full support if he shifts the „special military operation” up to a „turbo military operation”

„The people are ready!”

(with subtitles) pic.twitter.com/vmbnJdnaOi

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 11, 2022