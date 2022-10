VIDEO. Reacția unei rusoaice când ucrainenii o sună și o anunță că fiul ei este luat prizonier

O înregistrare video distribuită de autoritățile ucrainene arată reacția unei femei din Rusia când este sunată pentru a fi informată că fiul ei a fost luat prizonier de forțele armate ale Kievului, transmite Hotnews.

„- Bună ziua, numele meu este Vladimir, sunt un jurnalist din Ucraina. Fiul dumneavoastră este în captivitate, știți asta?”, începe dialogul.

„- Nu știu, nu poate fi în captivitate, am vorbit cu el ieri”, răspunde femeia, o afirmație care pare să îl lase perplex pe soldatul rus capturat ce asistă la discuție.

„- Stați, interesant…”, răspunde „jurnalistul” ucrainean.

Russian woman refuses to accept her son is in Ukrainian captivity, demands a codeword, and hangs up the phone. pic.twitter.com/LutOgJE9lK

