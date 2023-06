VIDEO. Reapărut în public după ce ar fi fost rănit într-un atac rusesc, şeful spionajului ucrainean Kirilo Budanov acuză Rusia că a minat bazinul de răcire al centralei nucleare din Zaporojie

Şeful serviciului de informaţii al armatei ucrainene, Kirilo Budanov, despre care propaganda rusă afirmase că ar fi fost grav rănit şi că este tratat în stare critică în străinătate, a apărut marţi într-o înregistrare video în care ironizează aceste narative şi acuză Rusia că a ”minat” bazinul cu apă folosit pentru răcirea reactoarelor de la centrala nucleară Zaporojie, ocupată de Rusia, transmite News.

Complexul cu şase reactoare, cea mai mare centrală nucleară din Europa, se află sub ocupaţie rusă încă de la începutul invaziei de anul trecut.

”Cel mai înspăimântător este că centrala nucleară Zaporojie a fost minată suplimentar în această perioadă şi anume bazinul de răcire a fost minat. Dacă se întâmplă o explozie, atunci probabil vor fi probleme semnificative”, a declarat Kirilo Budanov, şeful agenţiei GUR, într-o apariţie la televiziunea publică ucraineană.

“Zaporizhzhia nuclear power plant was partly mined. And the scariest part is that the cooling system was mined. If it is damaged through explosion, there is a large probability of significant problems” – Kyrylo Budanov, head of @DI_Ukraine

By the way, what have Russian media… pic.twitter.com/ne5Azxo1hq

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 20, 2023