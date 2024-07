VIDEO Reorganizare, dar nu prea. Premierul explică de ce cele 200 de mii de posturi bugetare nu au fost desființate. Excepțiile pe care le-a făcut

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, referitor la desființarea a 200 de mii de posturi bugetare neocupate, din care doar aproximativ 5.000 au fost scoase din schemă, că au existat excepții la educație și sănătate.

Conform reorganizării din ministere și din instituții sunt aproximativ 5.000 de posturi care au fost desființate din cele 200.000 neocupate. „Eu nu pot să vin, chiar dacă sunt prim-ministru, să tai capetele oamenilor. România are nevoie de o reformă a sistemului bugetar. România are nevoie de ține. Asta nu înseamnă că vine un guvern sau un prim-ministru care taie capete sau spune din pix: trebuie să reducem 20%, sau altceva. În momentul când am dat legea, 200 de mii de posturi erau vacante. Nu sunt toate pentru că am făcut excepție la învățământ, care reprezintă o treime din sistemul public, și la sănătate. Și mă bucur că am facut acest lucru”, a declarat premierul.

Măsura era anunțată anul trecut pentru echilibrarea bugetului, Ciolacu dorind atunci o reducere a aparatului de stat. Desființarea posturilor neocupate ar fi dus la o economie directă și indirectă a cheltuielilor statului de aproximativ 8-10 miliarde de lei pe an, potrivit calculelor PSD.

