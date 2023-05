VIDEO. REVOLTĂTOR! O educătoare din Drochia a impus trei copii să se dezbrace în pielea goală pentru că nu voiau să doarmă. Ce spune aceasta

Caz revoltător într-o grădiniță din satul Sofia, raionul Drochia. O educatoare a impus trei copii să se dezbrace în pielea goală pentru că nu voiau să doarmă, totul sub privirile celorlalți copii din grupă. „A fost o glumă”, susține educatoarea după ce metoda sa de pedeapsă a ajuns la urechile părinților, dar și a administrației instituției de învățământ, scrie Nordnews.md.

„Educatoarea spune că a glumit, doar că gluma asta nu a fost bună. Este o educatoare liniștită, noi nu ne-am așteptat la așa acțiuni din partea ei”, a declarat Alexandra Balan, directoare, grădinița „Albinuța”, s. Sofia.

Lucia Magaleas este mama unuia dintre cei trei minori care au fost dezbrăcați și puși în ungher din cauza că n-ar fi dorit să doarmă la prânz.

„O doamnă, băiețelul căruia tot a fost dezbrăcat, m-a sunat și mi-a spus că „așa și așa s-a întâmplat, ce facem?”. La mine a fost o durere mare când am aflat. Am început a plânge. Am discutat cu dumneaei, ea a început a plânge, și-a cerut scuze și a spus că mai mult așa ceva nu se va întâmpla. – Educătoarea? – Da”, a povestit Lucia Magaleas, mama unuia dintre minori.

Incidentul a avut loc acum o lună.

„Mi-a fost obijduitor pentru copil. A venit seara, era tăcut, mâhnit, se simțea și el nu prea bine. A doua-treia zi s-a dus la grădiniță și când a venit mi-a spus că totul e bine. El la noi e vorbăreț”, a adăugat Olga Magaleas, bunica unuia dintre minori.

Deși părinții au ales să nu depună vreo plângere, managerul grădiniței a luat o altă decizie și a raportat despre cele întâmplate la Direcția de Învățământ din Drochia. Educatoarea, care are un stagiu de 10 ani în domeniu, continuă să activeze în cadrul grădiniței sub controlul administrației.

„Ne-am autosesizat, mă refer la Consiliul Administrativ și cel de Etică. I-am făcut o mustrare aspră pentru că este la prima abatere și am anunțat colectivul”, a adăugat Alexandra Balan, directoare, grădinița „Albinuța”, s. Sofia.

Educatoarea nu a fost de găsit nici la locul de muncă, nici acasă. În schimb, tatăl acesteia spune că fiica sa n-ar fi în stare să facă una ca asta.

„Poate să fi fost o glumă ceva, ea nu este în stare să facă așa. Ei îi plac tare copii. Eu nu cred că ea să facă așa ceva”, a declarat bărbatul.

Părerile oamenilor din sat s-au împărțit. Unii acuză educatoarea, iar alții o justifică.

„Poate nu a fost normal să facă așa. Poate că e și o greșeală și nu a făcut bine. Cred că a vrut să-i învețe, să le dea o lecție că acum copiii sunt încăpățânați. Am nepoțică în clasa a șasea, ea a fost educătoarea ei. Eu probleme la grădiniță n-am avut.”

„Nu-i normal așa ceva. Astfel de educatori nici nu ar trebui să lucreze cu copiii. Ei trebuie să educe copiii normal, așa cum îi educă părinții. Ce drept ai tu să dezbraci copilul din cauza că nu vrea să doarmă?”

Autoritățile locale cred că asemenea metode de educație sunt inacceptabile și pot afecta viața copiilor.

„Este un caz ieșit din comun care nu face față localității noastre, inclusiv grădiniței, unde educăm copiii. Metoda de educare pe care a încercat doamna Educătoare să o întreprindă este una foarte rușinoasă, în urmă căreia au de suferit copiii, psihologic sunt traumați”, a conchis Veaceslav Magaleas, primar s. Sofia, r. Drochia.

Vă amintim că la 7 martie 2023, câțiva părinți din Bălți au povestit că micuții lor sunt bătuți și umiliți la grădiniță. Atunci, totul a ieșit la iveală după ce unul dintre părinți a folosit un dispozitiv de înregistrare audio în instituția de învățământ.

