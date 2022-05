VIDEO/ Rușii din nou amenință. Deputat rus: Putem distruge Marea Britanie în două minute, dar că Rusia depune toate eforturile ca să nu se ajungă la asta

Din nou amenințări din partea rușilor. Un deputat rus a amenințat că „o singură rachetă Sarmat” va distruge Marea Britanie „în două minute” dar că Rusia depune toate eforturile ca să nu se ajungă la această situație.

„Trebuie să scot în evidență că, dacă suntem nevoiți să o facem, dacă un atac nuclear este efectuat împotriva Marii Britanii, subliniez doar dacă trebuie să o facem (…) o singură rachetă Sarmat va distruge Marea Britanie în două minute”, a afirmat deputatul Iurie Șvitkin în cadrul unui interviu acordat Al Jazeera.

„De asta au nevoie? Lăsați-i să răspundă ei la întrebare. Are nevoie poporul britanic de asta? Are nevoie poporul american de asta? Ca să nu mai vorbim de oamenii ce trăiesc în Europa”, a continuat acesta.

MP Yuri Shvytkin (a former paratrooper) says that „if necessary”, Russia could destroy the entire UK in a couple of minutes with a single Sarmat missile

Needless to say, he didn’t express concern about what might happen to Russia if it did so

(with subtitles) pic.twitter.com/gRyioWDL5q

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 22, 2022