VIDEO/ Rușii insistă că NATO trebuie demilitarizată: „A început al treilea război mondial”

La televiziunile din Rusia se insistă că alianța NATO trebuie demilitarizată, afirmându-se că a început deja un al treilea război mondial.

Astfel de comentarii au fost făcute de prezentatoarea TV Olga Skabaeva de la postul public Rossiya-1, aceasta afirmând că „poate a venit momentul să recunoaștem că, posibil, operațiunea militară specială din Ucraina s-a încheiat în sensul că un război adevărat a început care, mai mult este al treilea război mondial.

„Suntem forțați să demilitarizăm nu doar Ucraina, ci întreaga NATO”, adaugă aceasta. O înregistrare video a momentului a fost prezentată pe Twitter de jurnalistul Francis Scarr de la BBC.

Russian state TV’s Olga Skabeyeva says it might be time to admit that the „special operation in Ukraine is over”

Russia has now been „forced to demilitarise the whole of Nato”, she claims

(with subtitles) pic.twitter.com/HdNjur9Wg9

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 30, 2022