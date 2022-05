VIDEO/ Favoritul lui Putin spune că rușii au fost primiți cu flori în Ucraina: „Nu vom pleca niciodată”

Principalul propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov a declarat în timpul emisiunii sale de luni seara că forțele armate ruse au fost primite cu flori în Ucraina.

Soloviov își începe discursul prin a afirma că separatiștii pro-ruși din regiunile Lugansk și Donețk luptă pentru „pământurile lor”, întrebându-se apoi pentru ce luptă Forțele de Apărare Teritorială ale Ucrainei, alcătuite din batalioanele de voluntari înarmate de Kiev.

După o scurtă intervenție a șefei Russia Today, Margarita Simonian, care în cadrul aceleiași emisiuni a declarat că, dacă Rusia nu câștigă războiul din Ucraina, „se va termina rău pentru toată omenirea”, Soloviov îi îndeamnă pe ucraineni să își „bage mințile în cap”.

More genocidal talk on Russian state TV: falsely claiming that Ukrainians are just Russians who need to be reminded that the Ukrainian language, history and religion are „made up,” that Russian troops in Ukraine are fighting for „their land” and Russia is planning to never leave. pic.twitter.com/5A3dZn11fS

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 24, 2022