VIDEO. Rușii își pierd mințile! Șeful mercenarilor Wagner amenință Parlamentul European cu barosul cu urme de sânge, după ce a declarat Rusia stat care sponsorizează terorismul

O înregistrare video publicată de una dintre firmele lui Evgheni Prigojin, șefului mercenarilor Wagner, numit și „Bucătarul lui Putin” arată o amenințare macabră făcută de acesta la adresa Parlamentului European după ce miercuri, 23 noimebrie, eurodeputații au declarat Rusia un stat care sponsorizează terorismul.

Înregistrarea video a început să fie redistribuită pe rețelele de socializare, unii anunțând că o „servietă cu informații” a fost înmânată de un angajat al lui Prigojin unui reprezentant al Parlamentului European, imaginile arătând o cutie de vioară ce conține un baros cu urme de sânge, deși nu este clar dacă acestea sunt reale sau pictate cu vopsea, scrie Hotnews.

📹Evgeniy Prigozhin sent a hammer with the Wagner logotype on it and blood stains on it.

Muți observatori ai războiului din Ucraina s-au întrebat însă cum ar fi ajuns un reprezentant al lui Prigojin să înmâneze un asemenea „cadou” unui oficial al Parlamentului European, punând sub semnul întrebării autenticitatea imaginilor.

Eliot Higgins, fondatorul cunoscutului site de investigații Bellingcat, a „făcut lumină”, explicând că înregistrarea video a fost publicată de serviciul de presă al Concordia, firma lui Prigojin care asigură cateringul pentru Kremlin, aceasta notând că este vorba de un pachet pregătit pentru Parlamentul European care a fost înmânat unui administrator al canalului de Telegram „Cyber Front Z”, relatează sursa cittaă.

This isn’t 100% correct, Prigozhin had been talking about sending an „information case” to the European Parliament, and his press service just posted the „case” as sent to the Cyber Front Z Telegram channel, who posted the video of the „case” https://t.co/mZzuqBUz1s pic.twitter.com/5yZYaj3CQj

