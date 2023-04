VIDEO. Se retrag rușii din nordul Crimeei sau se regrupează pentru ofensiva ucraineană? Imagini surprinse din satelit

Imagini recente surprinse din satelit arată cum, comparativ cu luna februarie, trupele rusești din nordul peninsulei Crimeea au executat manevre, iar foarte multă tehnică militară a părăsit zona unde erau depozitate, transmite Hotnews.

Analistul Brady Africk, de la Foreign and Defense Policy Studies, American Enterprise Institute a compilat două seturi de imagini satelitare care arată mișcări de trupe în nordul Crimeei, în apropiere de localitatea Medvedivka.

Imaginile arată un depozit militar al armatei ruse, unde erau garate numeroase vehicule, blindate și elemente de tehnică militară. În imaginile satelitare din luna februarie sunt observate toate aceste elemente de tehnică militară garate în acel loc de depozitare.

În imagini mai recente, de la mijlocul lunii martie, același depozit apare mult golit – foarte multe elemente de tehnică militară părăsind locul respectiv.

High resolution imagery from @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment at this Russian military depot and the defenses built nearby.

Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm

— Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023