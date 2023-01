VIDEO. Soldații ucraineni au început antrenamentele pe „ucigașele de tancuri” Bradley din SUA

O nouă înregistrare video distribuită de soldații ucraineni pe rețelele de socializare arată că ei au început antrenamentele cu noile vehicule de luptă Bradley primite de Ucraina din partea SUA.

Înregistrarea video de doar 19 secunde îi arată pe militarii ucraineni în interiorul unui Bradley de fabricație americană, aceștia „jucându-se” cu ușa din spatele vehiculului de luptă, potrivit Hotnews.

Interesting, as the 47th is a new unit, and appears to be operating mostly newly donated NATO standard equipment like the M-55S, Bradley, and NATO small arms. pic.twitter.com/YJyozIiJxe

Ukrainian forces from the 47th Assault Brigade train on a newly donated M2A2 Bradley ODS.

Interiorul vehiculului de luptă este cel al unui Bradley M2A2 ODS, o variantă îmbunătățită a vehiculului de luptă original ce a început să fie produs în 1981. Vehiculele modernizate M2A2 Bradley ODS au participat la „Operațiunea Furtună în Deșert”, numele dat intervenției americane în Războiul din Golf declanșat de fostul dictator irakian Saddam Hussein în august 1990.

Acestea sunt tocmai modelele promise de Statele Unite Ucrainei la începutul lunii februarie ca parte a noului pachet de asistență militară în valoare de 3 miliarde de dolari.

Acest nou pachet de ajutor militar pregătit de Washington pentru Ucraina va include 50 de vehicule de luptă Bradley pentru a spori capacitățile ofensive ale armatei ucrainene.

Generalul Mark Hertling, fostul comandant al trupelor americane din Europa, a descris aceste vehicule drept un potențial „ucigaș de tancuri” și trimiterea lor Ucrainei ca fiind o „idee excelentă” încă de dinainte ca administrația președintelui Joe Biden să confirme oficial acest lucru.

„Așa cum am spus acum câteva zile, am fost comandant de Brad (Bradley) în Desert Storm. Brad-ul (sau IFV/CFV) NU este un tanc, dar poate fi un ucigaș de tancuri… și un transportor de trupe. (IFV=Vehicul de Luptă al Infanteriei, CFV= Vehicul de Luptă al Infanteriei Mecanizate)”, a notat el pe pagina sa de Twitter în data de 5 ianuarie.

El a explicat că vehiculele M2A2 Bradley au pe turelă două rachete antitanc TOW, un tun automat Bushmaster de 25 mm, o mitralieră coaxială de 7,62mm, toate eficiente la distanțe mari.

„Acesta a fost un vehicul grozav. Am atacat eficient tancurile irakiene, blindatele BMP și alte ținte. Deși este un vehicul cu șenile, nu are multe probleme complicate legate de motor și turelă. Consum bun de benzină, viteză maximă de aproximativ 65 de kilometri pe oră pe teren accidentat, mentenanță minimă, protecție și putere de foc solide”, a lăudat el vehiculele fabricate în SUA.

General-locotenentul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al ministerului rus al Apărării, a anunțat încă de pe 13 ianuarie în timpul actualizării zilnice privind evoluția „operațiunii militare speciale” că forțele Moscovei au distrus deja 4 vehicule de luptă Bradley.

The Russian Ministry of Defense reported that 4 American Bradleys were destroyed.

The funny thing is, Bradley hasn’t been delivered to us yet.

But the Russian military is destroying everything in advance! Amazing move! pic.twitter.com/V563n3MhiN

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) January 13, 2023