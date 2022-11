VIDEO. Soldații ucraineni au intrat în orașul Herson, după 6 luni de ocupație. Cum i-au întâlnit localnicii

Primii soldați ucraineni au intrat în orașul Herson după peste 6 luni de ocupație, înregistrările video cu momentul arătând bucuria și emoția fără margini a localnicilor strânși să îi întâmpine, transmite Hotnews.

Una dintre înregistrările video distribuite pe rețelele de socializare arată că ei au ajuns în fața clădirii administrative aflate în centrul orașului ocupat de ruși în primele zile după declanșarea „operațiunii militare speciale” pe 24 februarie.

Locuitorii orașului au dat jos steagul rusesc de pe clădire și l-au înlocuit cu cel al Ucrainei încă de vineri dimineața, când a devenit evident că trupele rusești au abandonat orașul.

The Ukrainian flag has appeared in front of the Kherson Regional State Administration building overnight.🇺🇦 pic.twitter.com/63GoGxiPfy — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) November 11, 2022

Ulterior, oamenii au început să se strângă treptat în centrul orașului după ce pe rețelele de socializare au început să apară informații și imagini cu eliberarea altor localități din apropiere.

Civilians gathering in Kherson centre awaiting the arrival of the liberation army. pic.twitter.com/v9rjkE2dhv — Dmitri (@wartranslated) November 11, 2022

Free life is returning to Kherson together with Ukrainian flags.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦💛💙

📹: Kostiantyn Ryzhenko pic.twitter.com/4ePJ3iOOGK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2022

Ministrul rus al Apărării a anunțat miercuri după-amiaza că a finalizat retragerea tuturor trupelor și evacuarea civililor care au vrut să plece din Herson.

Autoritățile ruse de ocupație au început evacuarea orașului pe 19 octombrie, după ce atacurile ucrainene au dus la spargerea frontului rusesc din zona de est a regiunii, lăsând pozițiile forțelor rusești expuse unei încercuiri.

