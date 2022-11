VIDEO. Soloviov, supărat pe recruții ruși care se plâng de condițiile din armată. „Ce datorați patriei-mamă?”

Vladimir Soloviov, considerat propagandistul favorit al lui Vladimir Putin, a început să îi critice pe recruții ruși care se plâng de comandanții lor și condițiile din armată, transmite Hotnews.

„(…) Veți vorbi despre voi, cum comandantul vostru greșește, cum ați primit instrucția greșită, dar voi cum v-ați pregătit?”, îi întreabă Soloviov pe recruții ruși care se plâng de cum decurge mobilizarea decretată de Putin pe 21 septembrie.

„Ce ați făcut pe terenul de antrenament pentru a fi pregătiți pentru luptă? Sau credeți că toată lumea vă este datoare vouă? Voi ce datorați statului, ce datorați patriei-mamă? Nu am pus niciodată aceste întrebări”, își continuă acesta monologul.

„Haideți să punem așa problema, timp de 30 de ani în Rusia modernă aceste întrebări nu au avut menirea de a fi puse”, susține Soloviov.

Mr. Solovyev, while sitting in a comfortable chair in a warm office, is having a beef with mobiks who complain about their command and conditions, blaming them for not getting enough training. pic.twitter.com/GcVa4qOHsK

Comentariile propagandistului vin în contextul în care pe rețelele de socializare și canalele de Telegram din Rusia, unde au început să apară tot mai multe înregistrări video în care recruții ruși ridiculizează echipamentele, armele sau alte lucruri primite de la autorități după ce au fost încorporați pentru a lupta în Ucraina.

În una dintre cele mai recente înregistrări, un recrut din regiunea Arhanghelsk trece în revistă lucrurile primite de militari de la guvernatorul local: covrigi expirați, o saltea de yoga și articole de îmbrăcăminte nepotrivite pentru condițiile de pe front în timpul iernii.

Arkhangelsk mobilised soldier reviews the „gift set” sent to mobiks by the governor of the Oblast. He didn’t appreciate the gifts which include summer sleeping bags and expired bagels. pic.twitter.com/MixSZNfEQN

Iar într-o altă înregistrare distribuită de recruții ruși la sfârșitul lunii octombrie, aceștia se distrează de calitatea armelor primite pentru a lupta împotriva ucrainenilor, glumind, printre altele, că „cineva s-a împușcat după ce a văzut puștile astea”, relatează sursa citată.

Russian mobiks reviewing their rusty „new” assault rifles that can double as musical instruments thanks to all the freely moving parts. pic.twitter.com/9Zq0S3gfRl

O altă înregistrare video din luna octombrie arată un recrut rus din Iacutia prezentând ce conține ranița cu care au fost trimiși la instruire bărbații din această regiune aflată în Siberia, după ce au fost mobilizați: o trusă de prim ajutor, o ciocolată și tampoane din care să fie folosite pentru oprirea sângerării în caz că militarii sunt răniți pe front.

Local authorities in Yakutia are handing out goody bags as they bid farewell to mobilised men

They contain a first aid kit, a chocolate bar, and sanitary pads (apparently a makeshift bullet wound dressing)

„I was expecting ballistic eyewear at the very least” the man jokes pic.twitter.com/vIne6oviTe

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 7, 2022