VIDEO. „Suntem o țară care luptă împotriva întregii lumi occidentale”. Un comandant rus îl contrazice pe Putin și îi cere să folosească armele nucleare

Comandantul forțelor separatiste din Donețk afirmă că Rusia nu poate câștiga războiul din Ucraina folosind mijloace convenționale și cere folosirea armelor nucleare împotriva NATO, contrazicând astfel afirmațiile făcute de Putin în urmă cu doar câteva zile, scrie Hotnews.

„Știți, suntem conștienți de capabilitățile noastre actuale. Avem un număr de unități care sunt rotite pentru a se putea recupera la bazele lor din Rusia, acum există noi batalioane formate și în formare”, își începe pledoaria Alexandr Hodakovski, dând exemplu în acest sens un batalion format în orașul Ekaterinburg care ar fi în prezent transferat pe front.

De asemenea, acesta vorbește apoi despre cât de bine ar fi fost instruit și echipat acest batalion numit „Ural-1”, afirmând că el este alcătuit în esență de „trupe de șoc”.

„Cu toate acestea, ne dăm seama că resursele noastre au, bineînțeles, limitele lor. Iar următoarea spirală a escaladării poate fi doar una – nucleară”, îndeamnă Hodakovski.

In a rare admission on state TV, Donetsk militia commander Alexander Khodakovsky suggests that Russia lacks the conventional means to win the war

His conclusion?

„But we have nuclear weapons for that. We created them for such situations. That is why there is only one option.” pic.twitter.com/2ZI9t9Y0lT

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 13, 2022