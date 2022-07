VIDEO/ Tauber revine în țară „cu surprize”: Igor Grosu să-și facă valizele pentru că „vă avea plăcerea să-l vadă pe Ilan Șor în cel mai scurt timp”

Deputata Partidului „Șor”, Marina Tauber, a anunțat că a revenit în țară mai devreme decât a planificat. Într-un live publicat noaptea trecută pe pagina sa de Facebook din fața Aeroportului Internațional Chișinău, Tauber a venit cu „mai multe surprize” și l-a îndemnat pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, să-și facă valizele pentru că „în cel mai scurt timp va avea plăcerea” să-l vadă pe președintele partidului „Șor”, deputatul fugar Ilan Șor, potrivit Replicamedia.md.

„Așa cum am promis, am revenit acasă. Eu înțeleg foarte bine că noutatea că am revenit acasă nu o să fie cea mai bună pentru guvernare, pentru Maia Sandu, pentru Igor Grosu, care, apropo, în mod special a comentat plecarea mea, dar „c’est la vie”. Am revenit cu și mai multă energie, să lupt cu voi, cu ciuma galbenă, și credeți-mă, de această dată lupta va fi și mai interesantă”, a transmis Tauber din fața Aeroportului.

Aceasta a sugerat că deputatul fugar Ilan Șor, ar putea apărea „în spațiul public în cel mai scurt timp” și l-a îndemnat, în acest context, pe Igor Grosu să-și facă valizele.

„Eu vă sfătui să vă faceți valizele, pentru că sunteți foarte dornic să-l vedeți pe domnul președinte Ilan Șor și o să aveți această plăcere în cel mai scurt timp. Dar când dumnealui va apărea în spațiul public, dvs cred că o să aveți 10-15 minute să plecați din țara noastră. Să vă pregătiți să aveți toate cele necesare acolo unde o să plecați”, a spus Tauber.

Tauber a mai declarat că „această revenire” este foarte importantă pentru ea, și a menționat că a decis să se întoarcă în țară cu câteva zile mai devreme, adăugând că a pregătit „mai multe surprize”.

La solicitarea de a comenta declarațiile Marinei Tauber, consiliera pe comunicare a Președintelui Parlamentului, Aurica Jardan, a declarat că „într-un stat de drept, în care există supremaţia legii, hoţii fac puşcărie, dar nu politică. Cu hoţii trebuie să discute organele abilitate şi sperăm că foarte curând se va face dreptate”.

Vă amintim că Marina Tauber, a rămas din nou fără imunitate parlamentară și a fost citată la 27 mai, la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiată în dosarul „Frauda Bancară”. Aceasta urmează a fi pusă sub învinuire de către procurori pentru săvârșirea infracțiunilor de spălarea banilor în proporții deosebit de mari, săvârșite de un grup criminal organiza și pentru escrocherie săvârșita în proporții deosebit de mari.

Menționăm că la 26 mai, Parlamentul a aprobat cele două cereri înaintate de către procurorul general interimar Dumitru Robu privind încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputatei Partidului ȘOR Marina Tauber.

Pe 19 mai, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a adresat președintelui Parlamentului, Igor Grsou, patru cereri cu privire la încuviințarea ridicării imunității parlamentare a deputaților Marina Tauber și Ilan Șor în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată. Tauber și Șor sunt bănuiți de spălare de bani și escrocherie în proporţii deosebit de mari.