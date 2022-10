VIDEO. TERIFIANT. O televiziune a Gazprom a difuzat imagini șocante: Ucraineni terorizați și civili aruncați într-o groapă comună, pe un ton triumfalist

O televiziune deținută de compania rusă Gazprom a difuzat imagini șocante cu atacurile cu rachete împotriva orașelor din Ucraina, civili ucraineni terorizați și trupuri neînsuflețite aruncate de ocupanții ruși într-o groapă comună, totul pe un ton triumfalist, transmite Hotnews.

Imaginile au fost difuzate ca introducere la un talk show numit „Locul de întâlnire” difuzat de NTV, o televiziune cumpărată în 2001 de Gazprom Media, divizia de mass-media a companiei energetice rusești.

Montajul conține inclusiv imagini greu de privit care au început să circule pe canalele de Telegram rusești înspre sfârșitul lunii septembrie, acestea arătând cum trupurile neînsuflețite ale unor civili ucraineni sunt aruncate într-o groapă comună despre care se crede că a fost săpată de ocupanții ruși cu câteva zile înainte de pierderea controlului asupra orașului Kupiansk pe 29 septembrie.

Avertizăm încă o dată că aceste imagini pot avea un impact emoțional puternic.

The glorification of Russian missile strikes in this intro to Gazprom-owned NTV’s „Meeting Place” talk show from yesterday is just staggering

WARNING: The horrific Kupyansk footage features at 0:25 pic.twitter.com/yGerqscdXo

— Francis Scarr (@francis_scarr) October 11, 2022