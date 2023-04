VIDEO. Tranșeele construite de armata rusă au devenit morminte pentru soldații lui Putin

Numeroase înregistrări video apărute pe rețelele de socializare în ultima perioadă arată că tranșeele construite de armata lui Putin pentru o mai bună protecție a soldaților săi devin de fapt morminte pentru militarii ruși în Ucraina.

O nouă înregistrare video distribuită luni pe rețelele social media a surprins o poziție defensivă cu tranșee pline cu soldați ruși uciși în urma atacurilor ucrainene cu muniții lansate din drone, o tehnică perfecționată de militarii Kievului în lunile ce au urmat declanșării invaziei rusești în luna februarie 2022, transmite Hotnews.

Comparativ cu alte înregistrări asemănătoare apărute pe rețelele de socializare în cele peste 12 luni trecute de la începerea războiului. În unele secvențe sunt surprinși soldați ruși în ultimele momente ale vieții lor.

Atenție! Imagini cu impact puternic emoțional!

Code 9.2 unit of the 92nd brigade carried out a sweep of the Russian trench. No one to resist when attacked. pic.twitter.com/i3CCLAsBRA

Informații neconfirmate care circulă pe rețelele de socializare afirmă că în înregistrare ar fi mercenari Wagner din apropierea orașului Bahmut care au fost uciși cu muniții lansate dintr-o dronă Mavic-3. Aceasta este un tip de dronă comercială ce poate fi cumpărată de pe numeroase site-uri de vânzări online pentru puțin peste 2.000 de euro.

Militarii ucraineni au început să folosească drone comerciale pentru a lansa grenade de mână și alte tipuri de muniție improvizată încă din primele luni ale războiului, pe fondul penuriei de muniție de calibru greu din armata ucraineană.

#Ukraine: UA forces continue further development of ways to deliver munitions from commercial drones – this time they adapted fish bait bombs, placing ordinary F-1/RGD-5 grenades inside.

Note that the UZRGM fuze can be modified to remove the delay, causing an instant explosion. pic.twitter.com/vQokEqKWMg

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 17, 2022