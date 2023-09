VIDEO. Trudeau consideră ”inacceptabilă” şi ”jenantă” omagierea de către Parlamentul canadian a unui veteran ucrainean nazist din SS, Iaroslav Hunka, în timpul vizitei lui Zelenski la Ottawa. Partidele cer demisia preşedintelui Camerei Comunelor, Anthony Rota

Premierul canadian Justin Trudeau consideră ”inacceptabil” şi ”jenant” faptul că un fost militar ucrainean care a luptat alături de nazişti în al Doilea Război Mondial a fost ovaţionat în Parlament în timpul vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, săptămâna trecută, relatează News.ro.

”Este profund jenant pentru Parlamentul Canadei, şi extinzând pentru toţi canadienii”, a declarat luni presei Justin Trudeau.

Canada's parliament is deeply embarrassed after members of its House of Commons were asked to attend a standing ovation for #YaroslavHunka who fought in Ukraine with a Nazi military unit accused of war crimes during World War II. #JustinTrudeau apologizes and warns against… pic.twitter.com/sl1GeW0B6H — NewsVoice (@newsvoicemag) September 26, 2023

Premierul canadian an făcut aceste declaraţii la o zi după un scandal privind o invitaţie criticată, care i-a pus Guvernul într-o situaţie stânjenitoare.

În cursul unei vizite a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Ottawa, vineri, preşedintele Camerei Comunelor Anthony Rota a pus să fie aplaudat Iaroslav Hunka, un veteran ucrainean în vârstă de 98 de ani, pe care asociaţii de apărarea comunităţii evreieşti îl acuză că a luptat în cadrul celei de-a 14-a Divizii Waffen Grenadier a SS.

A Ukrainian Waffen-SS soldier was honored in the Canadian Parliament. During the visit of Ukrainian President Volodymyr Zelensky to Canada, the Canadian Parliament welcomed and honored former Waffen-SS Soldier YaroslavHunka for his fighting "for the Ukrainian independence… pic.twitter.com/ocTC5HkzLC — red. (@redstreamnet) September 26, 2023

”Este clar că este inacceptabil”, a reacţionat Justin Trudeau, care a subliniat că ”preşedintele Camerei şi-a asumat responsabilitatea şi a cerut scuze”.

The speaker of Canada’s House of Commons apologised for praising a Nazi military veteran who fought in World War II. 98-year-old Yaroslav Hunka was given a standing ovation twice after he was introduced as a 'Ukrainian and Canadian hero' Full story 👉 https://t.co/rxnaQqFjDZ pic.twitter.com/g9hUZYr3cW — Sky News (@SkyNews) September 26, 2023

În urma acestui scandal, partidele politice au cerut luni demisia lui Anthony Rota.

Partidul Conservator, în opoziţie la Ottawa, a acuzat Guvernul trudeau de faptul că nu a verificat antecedentele lui Iaroslav Hunka înainte de a-l omagia.

O organizaţie evreiască a catalogat duminică acest incident drept ”şocant” şi ”deosebit de tulburător”.

”Încă o dată, cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Nu voiam să pun Parlamentul într-o situaţie jenantă”, a reafirmat luni, cameră, Anthony Rota.

Justin Trudeau a vrut să recentreze mesajul asupra sprijinului pe care Canada îl oferă Ucrainei.

”Important în toate astea este că vom continua să rămânem ferm împotriva Rusiei, împotriva propagandei şi dezinformării”, a subliniat el.

