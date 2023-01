VIDEO. Ucraina: O rachetă a explodat în spatele unui jurnalist francez care transmitea în direct

O rachetă a explodat în spatele ziaristului francez Paul Gasnier, în momentul în care acesta se pregătea să intre în direct pentru TMC din orașul Kramatorsk, în Ucraina.

Echipa ziariștilor francezi – Paul Gasnier, Héloïse Grégoire și Théo Palfray – se află în estul Ucrainei, la Kramatorsk.

În momentul în care jurnalistul a început să vorbească în studio, o rachetă a lovit la mai puțin de un kilometru distanță de el, potrivit publicației ucrainene Pravda.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.

Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023