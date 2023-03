VIDEO. Un fost ofițer SIS, dezvăluie în Parlament despre tentativele Federației Ruse de a destabiliza situația din Republica Moldova în anii 1992, 2003, 2005, 2014, 2022 și 2023

Federația Rusă a avut, de-a lungul anilor, mai multe tentative de a destabiliza situația și de a răsturna guvernările Republicii Moldova, republica noastră rezistând doar datorită acțiunilor întreprinse de angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

Deputatul Andrian Cheptonar, membru al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a dezvăluit astăzi, de la tribuna centrală a Parlamentului, câteva dintre aceste tentative, în unele dintre care a participat personal, în calitate de ofițer al SIS, relatează Ziarul Național.

„În 1992 a fost primul atac sângeros al rușilor împotriva R. Moldova. Acest război pornit de ruși, nu de separatiști, etnici moldoveni, a transformat Nistrul într-un râu de sânge și de gloanțe. Ulterior, în 2003, a venit Federația Rusă cu acel plan Kozak. Președintele de atunci, Vladimir Voronin, a refuzat într-o ultimă clipă să semneze. Cunoaștem că atunci Putin se îndrepta spre avion și s-a întors din drum. Ulterior, primele alegeri după acel eveniment au fost în 2005 și în 2005 rușii au încercat să răstoarne regimul constituțional și să-l înlăture pe Voronin de la putere. Atunci a avut loc o operațiune diversionistă de răsturnare a guvernării”, a declarat Andrian Cheptonar.

De asemenea, deputatul a precizat că în anul 2005 era „un tânăr ofițer al Serviciului de Informații și Securitate” și a participat la operațiunea de curmare a acestei diversiuni rusești, de aceea vorbește în cunoștință de cauză, din propria experiență.

„Deci, 30 de ofițeri GRU, tehnologi politici ruși au venit în R. Moldova în 2005, cu câteva luni înainte de alegeri și au început să pregătească terenul pentru a răsturna guvernarea și a deturna alegerile. Au desfășurat campanii de intimidare a liderilor politici, care nu se aliniau intereselor Moscovei. Pe 17 februarie 2005, a avut loc o operațiune a SIS și a MAI de curmare a acestui atac al rușilor asupra democrației din R. Moldova.

Am participat și eu în această operațiune și pot să vă spun că în toate raioanele republicii au fost reținuți circa 30 de cetățeni ruși. Eu am participat la operațiunea din Călărași. Era o doamnă din Federația Rusă care avea la ea geantă cu dolari americani, a fost prima și unica dată în viață când am văzut o cantitate așa mare de bani. În Călărași lucrau pentru ea circa 20 de cetățeni moldoveni, care erau angajați și plătiți. În aceeași zi, dimineața, a fost stopat trenul Moscova – Chișinău la intrarea în R. Moldova. Trenul era plin de persoane cu o constituție sportivă, diversioniști ruși. Toți au fost mutați în câteva vagoane, acestea au fost desprinse de garnitura trenului, au fost înconjurate de ofițeri, luptători ai R. Moldova, seara au fost atașate înapoi trenului și au fost trimiși în Federația Rusă”, a dezvăluit Andrian Cheptonar.

Aceeași sursă a adăugat că tot atunci au fost stopate mai multe autocare, la fel pline cu diversioniști cu o constituție sportivă care veneau în R. Moldova pentru a pregăti terenul ca să facă dezordini în masă.

„Acel lucru nu le-a reușit, pentru că, în 2005, SIS și MAI au reușit să deconspire și să lupte împotriva acestei operațiuni. Mai târziu, în 2014, în timp ce în Ucraina începea prima fază a războiului, când a fost ruptă Crimeea și au început evenimentele sângeroase din regiunea Donbas, Moscova a început să facă în R. Moldova exact același tip de operațiune specifică ei. Au încercat să facă o conexiune între UTA Găgăuzia și proiectul lor „Novorossia”. Dacă țineți minte, în Odesa la fel au avut loc provocări sângeroase, organizate de către Kremlin, s-a încercat această deturnare și în UTA Găgăuzia. În Găgăuzia a fost fondată o așa-zisă gardă populară pe modelul așa-zișilor opolocențî, cum erau creați în Ucraina. În mai, sub egida FSB și GRU, a fost fondat un centru de pregătire militară a etnicilor găgăuzi în Federația Rusă. Acolo, tinerii noștri găgăuzi au beneficiat de pregătire de foc, de asalt, lupte de stradă, construire de baricade. Atunci, la fel datorită unor acțiuni specifice care nu au fost comunicate public, dar și datorită faptului că Ucraina a rezistat și în Odesa nu a existat acea aprindere a războiului, R. Moldova la fel a rezistat. Dar Federația Rusă și în 2014 a încercat să declanșeze evenimente sângeroase în R. Moldova”, a explicat fostul ofițer SIS.

Deputatul a ținut să se refere și la anul 2022, anul în care Vladimir Putin a declanșat războiul la scară largă din Ucraina.

„Gruparea criminală „Șor” este la fel folosită din nou de către Kremlin ca să răstoarne orânduirea constituțională în R. Moldova. Mii de oameni sunt plătiți cu sume de la 200 la 500 de lei pe zi pentru a participa proteste pentru idei care nu le aparțineau. Oamenii veneau nu să protesteze, dar să câștige banii pe care-i plătea Șor. Tinerii sportivi la fel erau plătiți ca să vină și să încerce să deturneze situația înspre violențe. Iarăși o să repet că, datorită acțiunilor organelor de drept ale R. Moldova, care au avut verticalitate, această operațiune nu a reușit. Au fost efectuate zeci de percheziții, au fost reținute zeci de persoane și acest scenariu nu a reușit.

Mai nou, în această iarnă, gruparea criminală „Șor” iarăși încearcă, la indicația Kremlinului, să răstoarne orânduirea constituțională în R. Moldova. Ținem minte cum, recent, unei galerii sportive, cu antecedente violente în mai multe state balcanice, i s-a interzis intrarea în R. Moldova. Vreau să vă comunic faptul că nu doar acea galerie sportivă, iarăși zeci de cetățeni străini, cu constituție atletică, care nu puteau motiva necesitatea stringentă pentru intrarea pe teritoriul R. Moldova, au fost întorși de la hotarele R. Moldova”, a detaliat deputatul Cheptonar.

Andrian Cheptonar a ținut să puncteze de la tribuna centrală, în contextul adoptării declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, că „Federația Rusă, sub conducerea piticului Putin, este astăzi un stat terorist”.

„Soldați care vin și omoară, violează, fură, bombardează școli, grădinițe, spitale, infrastructură energetică, sperând să facă milioane de oameni din Ucraina să înghețe și să cedeze în acest război de apărare a patriei lor, nu este altceva decât genocid. Dacă ei și-ar investi banii pe care-i cheltuie în război ca să le cumpere soldaților ruși comoditățile de care au nevoie acasă, poate aceștia nu s-ar manifesta în Ucraina prin furturi de vase de veceu și mașini de spălat”, a remarcat legislatorul.

Deputatul Andrian Cheptonar s-a arătat sigur că R. Moldova va rezista și de această dată tentativelor de a destabiliza situația de la Chișinău.

„Vom rezista și de data aceasta și eu îndemn cetățenii R. Moldova să nu se lase provocați, să nu accepte bani pentru a participa la proteste pentru idei străine lor. Dragi cetățeni, R. Moldova va rezista. Eu vreau să îndemn oamenii noștri să aibă încredere în autorități, iar Federația Rusă va pierde acest război sângeros pe care l-a declanșat, război neprovocat, iar Ucraina și lumea liberă va învinge. Slavă Ucrainei!”, și-a încheiat discursul deputatul PAS, Andrian Cheptonar.

